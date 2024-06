La manifestazione del coordinamento 'No G7' nel comune che ha ospitato i leader

Un fotomontaggio del volto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni incollato a un corpo appeso a testa in giù con la scritta ‘sono fascista’. È l’immagine affissa sui muri di largo Palmina Martinelli a Fasano, in provincia di Brindisi, dove si sono radunati i manifestanti del coordinamento ‘No G7’ che sfileranno in corteo nel comune dove si trova Borgo Egnazia, sede dei lavori del G7. Sul muro anche le foto in bianco e nero dei partecipanti al summit – da Emmanuel Macron al presidente turco Erdogan, all’immagine di Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito, e a quella di Narendra Modi, primo ministro dell’India – con un rivolo di sangue colorato con il pennarello rosso ai lati della bocca.

