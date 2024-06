Il corteo ha sfilato pacificamente venerdì per chiedere "Un mondo di pace e giustizia"

“La Puglia per un mondo di pace e giustizia”, è questo lo slogan scelto dal Comitato promotore del Contro Forum G7 che ha organizzato per venerdì 14 giugno una manifestazione a Fasano, comune dove si trova il resort Borgo Egnazia, sede dei lavori del summit. Le sigle sindacali reclamano impegni concreti per affrontare le emergenze attuali: dalla povertà al clima, dalla salute all’istruzione e, al primo posto, la pace tra popoli. Il corteo è cominciato alle ore 18 in Largo Martinelli e si è conclusa presso il Parco delle Rimembranze con i comizi.

Nessuna tensione tra i manifestanti che hanno sfilato pacificamente per le vie del comune pugliese. Tra le sigle sindacali che hanno partecipato al Contro Forum G7 fanno parte: ANPI, ARCI, CGIL, Comitato Io Accolgo Puglia, Libera, Forum del Terzo Settore, Greenaccord, Legambiente, Link, Missionari Comboniani, Movimento Nonviolento, Rete dei Comitati per la Pace di Puglia, Pax Christi, Peacelink, Radici Future, Rete degli Studenti Medi, Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, Un Ponte Per, S.Confin.Arti.

