Tutti le persone a bordo sono state tratte in salvo

Vigili del fuoco e Guardia Costiera sono intervenuti per soccorrere un’imbarcazione con 76 persone a bordo in fase di affondamento 4 miglia a largo di Grado, in provincia di Gorizia. Tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo.

