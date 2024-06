Un operaio è rimasto ucciso. Situazione complessa per la presenza di materiale infiammabile

Incidente sul lavoro a Brugherio dove un operaio è rimasto ucciso nell’esplosione di un capannone, in Brianza. Sul luogo della tragedia le operazioni dei vigili del fuoco specializzati: l’azienda in cui è avvenuto lo scoppio si occupa di vernici e la situazione all’interno è particolarmente complessa per la presenza di materiale infiammabile. La vittima è rimasta carbonizzata nell’esplosione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i tecnici dell’Agenzia Tutela Salute di Monza-Brianza e i carabinieri.

