L'ultima vittima è una 40enne italiana di origini russe il cui cadavere è stato portato dal marito in caserma a Modena

Sono 19 le donne uccise dall’inizio del 2024 in Italia: la prima vittima di femminicidio è stata Rosa D’Ascenzo, uccisa a Capodanno, l’ultima è una 40enne italiana di origini russe il cui cadavere è stato portato dal marito in caserma a Modena. Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza-Direzione centrale della Polizia criminale sugli omicidi volontari e violenza di genere, relativamente al periodo 1 gennaio-26 maggio 2024, sono stati registrati 104 omicidi, con 34 vittime donne, di cui 30 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste 18 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

