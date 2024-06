L'intervista esclusiva alla 36enne americana dopo la condanna a Firenze per calunnia

Amanda Knox parla davanti alle telecamere di Sky Tg24, in un’intervista rilasciata dopo essere stata condannata per calunnia dal tribunale di Firenze. “Sono rimasta molto sorpresa, non so chi abbia ucciso Meredith e pensavo che fosse una cosa molto chiara”, ha detto la 36enne americana ritenuta responsabile di aver calunniato Patrick Lumumba accusandolo dell’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007. Amanda Knox, condannata e poi assolta per il delitto assieme a Raffaele Sollecito, ribadisce la sua innocenza: “Sono tornata in Italia perché non ho niente da nascondere, sono 17 anni che sono accusata ingiustamente”, aggiunge la donna in lacrime. Per l’omicidio di Meredith Kercher è stato condannato a 16 anni Rudy Guede.

