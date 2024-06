Il villaggio statunitense di Miccosukee ha ospitato l'evento annuale 'Miccosukee Prid3 Fest'

Inizia giugno e inizia il pride month, il mese dell’orgoglio Lgbtq+ celebrato in tutto il mondo. Il villaggio di Miccosukee, in Florida, Stati Uniti, ha ospitato l’evento annuale ‘Miccosukee Prid3 Fest’ che ha riunito la comunità dei “due spiriti” e i ballerini della Tonalxochitl Comunidad de Danza Conchera. Il termine “due spiriti” si riferisce a un concetto contemporaneo pan-indiano che descrive i nativi che si identificano sia nel genere maschile che in quello femminile. “L’intenzione principale oggi è quella di mettere buoni pensieri. Preghiere per chiunque ne abbia bisogno. Cambiare le menti e ricordare che siamo tutti uguali”, ha detto Francisco Marin dell’organizzazione culturale messicana Ameyal.

