Operazione della Guardia di Finanza di Valenza: cinque denunce

Le Fiamme Gialle di Valenza hanno sequestrato circa 7 chilogrammi di oro legato a uso industriale, 84 lamine di oro puro, per un peso di oltre 4 chilogrammi, 354 grammi di argento puro in grani, 19 gioielli in oro e 19 pietre preziose per oltre 38 carati. Il blitz è scattato dopo una serie di servizi di controllo economico del territorio finalizzati a prevenire condotte di evasione fiscale e il reimpiego di capitali o beni di provenienza illecita nel settore della fabbricazione, del commercio e della mediazione di merce e oggetti preziosi. Sono cinque i soggetti responsabili, segnalati alla Prefettura, per commercio non autorizzato di cose preziose e alla Camera di Commercio di Alessandria per vendita di materiali e oggetti preziosi privi di marchio.

