Un uomo assiste alla scena e dice: "Hanno l'acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto"

Un audio shock accompagna il video dei tre ragazzi travolti a causa del maltempo dalla piena del fiume Natisone, in Friuli, e ora dispersi. Nel video, diventato virale sui social e di cui LaPresse è venuto in possesso, un uomo assiste alla scena dei tre ragazzi abbracciati e terrorizzati, consapevoli che di lì a poco l’acqua li avrebbe travolti, e commenta: “Urlano come femminucce, ci sarebbe da lasciarli lì, hanno l’acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto“. Molti i commenti di sdegno, sempre sui social network, per quanto si sente all’interno del video. “Io veramente non mi rendo conto di come sia possibile provare una tale insensibilità e cattiveria davanti ad una situazione del genere. Che schifo”, dice ad esempio una utente su Facebook.

