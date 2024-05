Il direttore Giulivo: "Ricevute oltre 1400 richieste"

“Abbiamo ricevuto oltre 1400 richieste di sopralluoghi presso gli edifici danneggiati dal terremoto. Siamo riusciti a farne 1200 grazie ai tecnici giunti da tutta Italia. Prevediamo contributi per chi ha ricevuto il decreto di sgombero”. Queste le parole di Italo Giulivo, direttore della Protezione Civile Campania, giunto nella sede della Protezione Civile di Pozzuoli per un incontro tecnico sulle attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza sismica.

