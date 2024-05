I giovani hanno chiesto aiuto prima che la spiaggetta di ghiaia venisse sommersa dall'acqua

Il fiume Natisone prima e dopo la piena che ha travolto 3 persone, due ragazze e un ragazzo, nel primo pomeriggio di venerdì 31 maggio. Le forti piogge hanno allagato in poco tempo spiaggetta di ghiaia e sassi dove si trovavano i giovani prima che il livello del fiume salisse. La balneazione è vietata in quel tratto del Natisone, nei pressi della strada di Ipplis a Premariacco in Friuli Venezia Giulia.

I tre hanno chiesto aiuto quando si trovavano su quello che è diventato un isolotto prima che venisse completamente sommerso dall’acqua. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un’autogru, non sono riusciti a recuperarli nonostante i tentativi: la piena ha trascinato via i ragazzi. Il livello dell’acqua è ancora in costante aumento. Sul posto vigili del fuoco di Udine e le forze dell’ordine dei comuni di Cividale e di Udine che stanno continuando le ricerche.

