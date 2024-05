Michele Di Bari: "Creare le condizioni migliori per la popolazione"

“Le priorità sono sostanzialmente due: creare e potenziare le aree di attesa nei tre Comuni interessati, tenere libere le vie di fuga e fare un’esercitazione quanto prima, perché a tutto ciò che è stato previsto dal decreto legge sui Campi Flegrei si sta provvedendo con urgenza e con celerità”. Lo ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando al termine della riunione di ‘debriefing‘ sulle attività messe in atto dopo lo sciame sismico dello scorso 20 maggio, svolta a Pozzuoli. “Il decreto di mobilitazione da parte del ministro Musumeci aiuterà anche noi del territorio a rendere molto spedite tutte le procedure, a creare la maggiore sinergia e collaborazione possibile tra il Dipartimento di Protezione civile e la Protezione civile regionale. Ora si tratta di creare le condizioni migliori per accompagnare la popolazione in caso di necessità”, ha aggiunto il prefetto.

