L'interrogatorio dell'imputato, che ha parlato per la prima volta ammettendo l'omicidio, riprenderà il 10 giugno

Dopo oltre sei ore, è stata sospesa e riprenderà il prossimo 10 giugno l’udienza odierna a Milano nel processo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, la sua compagna 29enne uccisa a coltellate mentre era al settimo mese di gravidanza esattamente un anno fa, il 27 maggio 2023, a Senago nel Milanese. Continuerà in quella data l’audizione dell’imputato, che oggi ha parlato per la prima volta in Aula confessando di aver ucciso la donna a coltellate e di averla avvelenata nei mesi precedenti per procurarle un aborto. Il 10 giugno si concluderà l’interrogatorio di Impagnatiello, e sarà anche il turno dei consulenti delle parti. Alla fine dell’udienza Impagnatiello è risalito, insieme a due agenti, su un furgone della Polizia Penitenziaria, per fare ritorno al carcere di San Vittore dove è detenuto in custodia cautelare.

