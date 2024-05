L'ex compagno di Giulia Tramontano in aula a un anno esatto dall'omicidio della donna

Alessandro Impagnatiello, l’uomo accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano a Senago il 27 maggio 2023, sta rispondendo oggi in aula alle domande della pm Letizia Mannella. “Ha ucciso Giulia Tramontano, cagionando l’interruzione della gravidanza?”, domanda la pm. “Sì“, risponde Impagnatiello.

All’ex barman dell’Armani cafè, prima di iniziare l’interrogatorio, la giudice Antonella Bertoja, presidente della Corte d’Assise, spiega che può rendere dichiarazioni spontanee. Quando la pm gli chiede se conferma quanto dichiarato il’1 giugno 2023 e il 2 giugno 2023, Impagnatiello risponde: “No, nel senso che questo processo mette a posto tasselli che fino a poco tempo fa erano sparsi e confusi nella mia testa”. “Sono qui per esprimere la realtà, oggi sono una persona lucida, più consapevole rispetto a quello che ero il primo giugno” 2023.

In aula la famiglia di Giulia Tramontano

La famiglia di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza, un anno fa a Senago, in provincia di Milano, sono in aula dove oggi è atteso l’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello. Quando Chiara Tramontano è arrivata in aula, la mamma Loredana Femiano l’ha stretta in un lungo abbraccio e si è lasciata andare al pianto.

Cc, dopo omicidio Impagnatiello cerca risultati partite calcio

L’immagine di Giulia Tramontano che scende dall’auto della suocera prima di fare rientro nella casa di Senago, in provincia di Milano, è delle 19.06 del 27 maggio 2023. Solo sei minuti prima, come ha riferito in aula Giulio Buttarelli, a capo della squadra Omicidi del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, Impagnatiello ha cercato online “ceramica bruciata vasca da bagno”. E la notte del 27 maggio 2023, dopo aver ucciso la fidanzata con 37 coltellate, sempre Impagnatiello cerca online i risultati delle partite di calcio, “in particolare Inter-Atalanta”, sottolinea Buttarelli. Secondo quanto riferito in aula, Giulia Tramontano sarebbe stata uccisa nel salotto, “da dove era stato spostato il tappeto”, della casa di Senago. In aula vengono mostrate le immagini della stanza e una foto scattata il 6 giugno 2023. La macchia di sangue, seppur pulita, “resta visibile al luminol” tant’è che la foto mostrata ritrae una macchia blu. Buttarelli spiega di aver compiuto analisi e studi sulla scena del delitto. “Le macchie delle coltellate le definiamo cast-off. Queste noi non le troviamo. Ed è anomalo – afferma – Possiamo ipotizzare l’utilizzo di qualche materiale,o che il corpo di Giulia sia stato avvolto da qualche materiale”.

Cc, mamma Giulia cerca figlia al telefono per tutta notte

Loredana Femiano, la mamma di Giulia Tramontano, si mette in viaggio di notte quando viene a sapere che la figlia non si trova. Giulia è incinta al settimo mese di gravidanza quando sparisce e di lei nessuno saprà più nulla fino al ritrovamento del corpo, qualche giorno dopo la sua scomparsa. La madre cerca la figlia al telefono per tutta la notte, “prova a chiamarla, nella speranza che risponda”, dice in aula il luogotenente a Giulio Buttarelli, a capo della squadra Omicidi del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. “È molto straziante”, afferma.Si scoprirà soltanto dopo che, mentre i genitori arrivavano a Senago, Giulia Tramontano era stata già uccisa.

Delitto Senago, i carabinieri: a intervalli ricerche Impagnatiello su veleno e cloroformio

Il luogotenente Giulio Buttarelli, a capo della squadra Omicidi del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, ha preso per primo parola in Tribunale. “Veleno topi gravidanza”, “aborto spontaneo settimo mese”, “fazzoletto cloroformio”: queste le stringhe di ricerca emerse dalla copia forense sui device in uso ad Impagnatiello, come illustrato da Buttarelli.

Le ricerche di Impagnatiello si ripetono a “intervalli” a partire dal mese di dicembre 2022. Il veleno, di colore rosso, “non è stato messo su un piatto di pasta, ma immaginiamo che per esempio sia stato sciolto in una bevanda calda, una tisana”, ha spiegato in aula Buttarelli. Impagnatiello ha acquistato il cloroformio online e lo ha fatto arrivare a un indirizzo, a Senago, diverso da quello della propria abitazione. Sul modulo di compravendita, Impagnatiello ha segnato altri nomi e il numero di cellulare indicato risulta quello di una ditta ferrarese che si occupa di prodotti da parrucchieri, del tutto estranea alla vicenda.

Delitto Senago, Giulia definiva ‘secco’ suo mal di stomaco

Giulia Tramontano definiva ‘secco’ il suo mal di stomaco. Online, la ragazza uccisa un anno fa dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, mentre era incinta al settimo mese di gravidanza, cercava rimedi per donne in gravidanza che soffrissero di mal di stomaco. In aula, Giulio Buttarelli, a capo della squadra Omicidi del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, ha illustrato alla Corte d’Assise di Milano i risultati delle analisi condotte sul telefono e il tablet che la ragazza, originaria di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, rispondendo alle domande della pm Letizia Mannella. Giulia Tramontano ne parla in chat con la madre, Loredana Femiano. Quel mal di stomaco “secco” era legato al veleno per topi che Impagnatiello le stava somministrando da tempo. Il 21 marzo, Giulia Tramontano cerca dal suo computer “rimedi mal di stomaco in gravidanza”.

