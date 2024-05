L'avvocato Giulia Geradini dopo l'udienza in cui l'imputato ha confessato l'omicidio della compagna

Alessandro Impagnatiello, l’ex barman accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano e della procurata interruzione di gravidanza della donna che aspettava il loro bimbo, Thiago, è stato ascoltato in aula dalla Corte d’Assise di Milano per oltre 6 ore, confessando l’omicidio. “Il mio cliente cosa si aspetta? Sa che rischia, ma stiamo lavorando per aiutarlo il più possibile. Noi stiamo ricostruendo tutto, tassello per tassello. Oggi si è sottoposto a tante domande, ma è soddisfatto del fatto di aver potuto parlare e liberarsi di tutto quello che ha vissuto in questo periodo”, ha dichiarato l’avvocato Giulia Geradini, legale di Impagnatiello. L’udienza è stata sospesa e rinviata alla data già fissata del prossimo 10 giugno. In quella occasione, si concluderà l’interrogatorio di Impagnatiello e sarà il turno dei consulenti delle parti.

