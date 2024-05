Davanti alla Corte d'Assise di Milano si sta tenendo la deposizione di Alessandro Impagnatiello nel processo per l'omicidio della donna

“Fatelo voi il ricordo di Giulia. Oggi parlate solo di Giulia, oggi è il giorno di Giulia. Solo questo dovete fare”. Così la madre di Giulia Tramontano, Loredana Fermiano, all’uscita dall’aula in Tribunale a Milano dove si sta tenendo la deposizione di Alessandro Impagnatiello nel processo nei suoi confronti davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio della 29enne, uccisa a Senago esattamente un anno fa, il 27 maggio 2023, mentre era al settimo mese di gravidanza. Impagnatiello, nel corso dell’udienza, ha confessato di aver ucciso Tramontano, che era la sua compagna, e di aver cercato anche di avvelenarla nei mesi precedenti con del topicida per farla abortire.

