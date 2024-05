Franco Anelli, 60 anni, è scomparso in circostanze da chiarire: ipotesi suicidio

È morto in circostanze ancora da chiarire Franco Anelli, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica di Milano. Aveva 60 anni. Secondo i carabinieri l’ipotesi più accreditata è il suicidio. Nelle immagini l’arrivo in Università dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata