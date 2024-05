L'uomo di 40 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico

Incidente sul lavoro stamattina ad Assago in provincia di Milano, in via Alessandro Volta dove un operaio è caduto a un cantiere di un capannone in ristrutturazione. L’uomo di circa 40 anni è caduto dal tetto, da una altezza di circa 7 metri. È stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico. Sul posto elisoccorso, ambulanza e Polizia Locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata