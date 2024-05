Daniele Alba è stato arrestato con l'accusa di triplice tentato omicidio, la donna sarebbe fuori pericolo

Sono ancora in gravi condizioni e ricoverati in terapia intensiva i due fratellini accoltellati giovedì dal padre a Cianciana, in provincia di Agrigento. Daniele Alba, trentacinquenne disoccupato che in passato ha avuto problemi di tossicodipendenza, ha ferito gravemente anche la moglie che è stata operata d’urgenza all’ospedale di Ribera e non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo si è barricato in casa e, dopo oltre sette ore di trattative coi carabinieri, si è arreso ed è stato arrestato con l’accusa di triplice tentato omicidio. La causa dell’ennesimo litigio della coppia sarebbe proprio l’affidamento dei figli contesi da una separazione che la donna aveva chiesto.

I due fratelli sono in prognosi riservata all’ospedale dei Bambini di Palermo “Il bambino aveva delle lesioni toraciche, è stato mandato al reparto di cardiochirurgia pediatrica, dove è stato immediatamente operato. In nottata ha subito un secondo intervento per una scaglia di un frammento metallico”, ha spiegato Gaetano Buccheri Direttore Sanitario Ospedale Civico Palermo mentre “la bambina è arrivata con una forte anemia, è stata controllata da una equipe multi dispiclinare. È seguita costantemente, anche lei si trova in terapia intensiva”. La piccola è ancora intubata ed è stata operata per un’emorragia celebrale.

