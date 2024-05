Un attivista è stato portato in commissariato

Nuovo blitz di Ultima Generazione. Alcuni attivisti, giovedì mattina, hanno imbrattato con vernice nera il muro del ministero del Lavoro, in Via Veneto, a Roma. Poi è intervenuta la polizia che ha bloccato i dimostranti, uno di loro è stato ammanettato, portato via di peso e caricato sulla volante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata