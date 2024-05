Operazione della Guardia di Finanza

Divieto di esercitare attività d’impresa e di ricoprire uffici direttivi per un anno e sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 4 milioni di euro. È quanto disposto dal gip di Nola nei confronti di tre persone indagate per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e dichiarazione infedele. L’ordinanza, eseguita dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli, è stata emessa nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Nola scattata a seguito di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società con sede amministrativa e operativa presso il Cis di Nola, esercente il commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti, che è risultata essere la mera prosecuzione di un’altra azienda, già posta in liquidazione e poi cessata, che aveva la stessa sede, gli stessi soci, gli stessi fornitori e dipendenti, e che esercitava l’identica attività commerciale. Entrambe le società, di fatto, erano amministrate dalle stesse persone.

