Blitz dei carabinieri: diversi i reati contestati

Operazione dei Carabinieri di Caltanissetta – coordinati dalla DDA della Procura Nissena – nei confronti di uns presunta organizzazione criminale di tipo mafioso. Applicate misure cautelari a 10 persone (7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari). Una di loro è ricercata e risulta irreperibile. Sono indagati per il reato di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

