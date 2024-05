Altri due lavoratori sono rimasti feriti nell'incidente sul lavoro

“Dalle notizie che abbiamo un locomotore che stava trasportando un carrello ha perso il controllo forse, ci dicono, per un guasto ai freni. Non c’è stato nessun cedimento, nessuna esplosione”. Così il sindaco di Napoli Manfredi dopo la morte dell’operaio deceduto in un incidente nel cantiere della metropolitana di Capodichino. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra due mezzi in movimento. Altri due operai sono rimasti feriti.

