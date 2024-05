Sequestrata l'attrazione in provincia di Foggia: la procura ha aperto un'inchiesta

“L’incidente al luna park è stato causato dal cedimento di due cavi di un’attrazione sulla quale c’erano ragazzi, per lo più in età adolescenziale e preadolescenziale, non solo di San Severo”. È quanto ha dichiarato il sindaco di San Severo (Foggia), Francesco Miglio, in relazione all’incidente avvenuto la sera di lunedì 20 maggio al luna park allestito in occasione della Festa del Soccorso. “La grande parte dei ragazzi feriti sarà dimessa a breve, fortunatamente”, ha aggiunto. “Per una ragazza c’è stata la frattura al femore e ad alcune vertebre, per l’altra frattura del bacino e di alcune vertebre. Non sono in pericolo di vita”, ha proseguito Miglio.

“Non c’è stato alcun decesso, a differenza di quanto si vociferava nella tarda serata di ieri. Da parte mia e di tutta la comunità di San Severo la solidarietà e la vicinanza alle famiglie dei ragazzi feriti”, ha concluso il primo cittadino. Nell’incidente sono rimasti coinvolti nove ragazzi minorenni, che si trovavano in un vano a un’altezza di circa dieci metri quando i cavi di acciaio della giostra hanno ceduto. La giostra è stata sottoposta a sequestro. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause ed eventuali responsabilità.

