Foto Facebook

Il sindaco Alberto Borsari: "Scene incredibili. Per fortuna non si è fatto male nessuno"

Ieri sera un treno merci si è ribaltato a causa del vento a Borgo Mantovano, in provincia di Mantova. “In tanti anni di Sindaco non avevo mai visto i treni rovesciati per effetto del vento. Scene incredibili anche nelle vicine abitazioni in Via Roma Sud a Villa Poma con tetti scoperchiati e distruzione di ogni cosa. Tantissime vie e scantinati allagati, così come la rsa a Revere. Situazione davvero pesante. Per fortuna non si è fatto male nessuno“. Così sui social il sindaco di Borgo Mantovano Alberto Borsari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata