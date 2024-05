L'ex direttore dell'Ispettorato nazionale del Lavoro a LaPresse: "Patente a punti è idea aberrante"

Il tema della sicurezza sul lavoro torna a essere centrale nel dibattito politico italiano dopo l’ennesima strage di operai verificatasi a Casteldaccia, nel Palermitano, dove cinque lavoratori sono morti e un altro è gravissimo a causa delle esalazioni tossiche riportate mentre stavano effettuando alcuni lavori nelle fognature. In tanti, dalla politica e dal mondo del lavoro, chiedono alla politica di fare di più per porre fine alle morti bianche. Tra questi Bruno Giordano, ex direttore dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, che a LaPresse dice che le misure del governo sul tema sono “insufficienti, inutili e dannose”. Osserva che “le norme del decreto Pnrr sono state in gran parte modificate dallo stesso governo in sede di conversione“, sottolineando che forse “il governo non aveva le idee chiare, visto che le ha modificate in qualche settimana”. In ogni caso “sono disposizioni che non hanno nessuna vera efficacia preventiva, anzi sono a tutela dei datori lavoro e non dei lavoratori”.

“Patente a punti idea aberrante”

Da Giordano anche critiche nei confronti della cosiddetta ‘patente a punti’ sulla sicurezza sul lavoro, che l’esecutivo introdurrà da ottobre e che sarà obbligatoria per le imprese. La patente si basa su un sistema di crediti. Il punteggio iniziale è di 30 crediti, per operare nei cantieri un’impresa deve averne almeno 15; in caso di incidenti o del mancato rispetto delle norme di sicurezza, l’azienda perde crediti (10 per una violazione, 15 nel caso in cui un infortunio causi al dipendente un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, 20 in caso di morte di un lavoratore), che può però recuperare attraverso i corsi di formazione (5 ognuno). “La patente a punti è innanzitutto una idea aberrante sul piano etico perché considera i morti sul lavoro come punti su una patente, valuta la vita in termini di punteggio dopo che l’incidente si è verificato”, ha detto Giordano a LaPresse. “Noi – ha sottolineato – dobbiamo pensare ad applicare norme che già abbiamo, attraverso interventi concreti”, tra cui “la procura nazionale del lavoro, che chiediamo da oltre 20 anni, riunire sotto un’unica autorità indipendente tutti gli organismi di controllo e dare efficacia a tutte le norme che impongono un coordinamento tra le Regioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata