Imbrattati i negozi Bulgari, Prada, Cartier, Yves Saint Laurent e Armani

Blitz ambientalista degli attivisti di Ultima Generazione giovedì in via dei Condotti a Roma, strada dello shopping di lusso nella Capitale. Una decina di persone, divise in più gruppi, hanno imbrattato le vetrine dei negozi Bulgari, Prada, Cartier, Yves Saint Laurent e Armani con della vernice arancione. I manifestanti hanno esibito striscioni con scritto “Fondo riparazione”. Tantissimi i turisti presenti nella strada, cuore dello shopping capitolino, che hanno scattato foto. Qualcuno ha contestato l’azione ambientalista, mentre altri hanno applaudito il gesto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale e della Polizia di Stato che hanno portato via di peso gli attivisti.

Tredici i fermati

Le persone fermate dalla Polizia Locale di Roma a seguito del blitz ambientalista sono 13. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area, riuscendo a bloccare i responsabili che sono stati accompagnati presso gli uffici di via della Greca, dove ora si trovano per gli accertamenti di rito.

