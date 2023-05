L'evento si svolge a Palmi dal 14 al 17 maggio. Presente un parterre di alto livello

Al via a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dal 14 al 17 maggio 2023 l’All Around The World Tour. Un autentico ed entusiasmante percorso tra i profumi e i sapori provenienti dagli oliveti di tutto il mondo. Partendo dai tradizionali territori italiani, spagnoli e greci, spingendosi fino a quei territori emergenti dove l’olivo ne caratterizza i paesaggi. Ed è proprio la Calabria, terra di ulivi e di extravergini di eccellenza, ad avere l’onore di ospitare l’esclusivo concorso planetario che metterà a confronto gli Oli EVO provenienti dell’emisfero nord e sud del mondo. Il carattere internazionale del contest, come racconta il presidente di EVO IOOC Italy, Antonio Lauro, lo si evince sia dal numero di Paesi in gara, 26, – con l’Italia, Paese ospitante e uno dei primi produttori al mondo, che partecipa con la percentuale del 25% di tutti gli Oli EVO presentati – sia dalla provenienza dei giudici internazionali (Giappone, Tunisia, Turchia, Grecia, Spagna, Portogallo, Israele, Brasile, Libano, Paesi Bassi, Italia e Canada). I numeri raccontano come i campioni iscritti più numerosi arrivino da Puglia, Toscana e Calabria, oltre che Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Veneto, Lombardia, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Dopo l’Italia, Turchia, Grecia, Israele e Spagna emergono tra i Paesi esteri. A seguire Argentina, USA, Brasile, Portogallo, Sud Africa, Cina, Croazia, Slovenia, Palestina, Australia, Uruguay, Giappone, Malta, Cipro, Algeria, Giordania, Libia, Libano e Perù. La percentuale più alta dei campioni proviene dall’emisfero nord e ciò è dovuto alle favorevoli condizioni pedoclimatiche dei paesi tradizionali rispetto a quelle del sud. Gli extravergini certificati (a Denominazione di Origine Protetta e da Agricoltura Biologica) sono oltre il 30%, mentre gli extravergini monovarietali, pura espressione dei territori, si attestano al 50%. Ricordiamo inoltre che tutti i prodotti in gara (Oli EVO o Condimenti a base di Olio extravergine di oliva EVO) sono già delle eccellenze e che tanti hanno già superato i giudizi di molte competizioni arrivando infine anche all’EVO IOOC Italy di Palmi. Un parterre internazionale di altissimo livello, dunque, che distingue il concorso e lo rende uno degli appuntamenti irrinunciabili per chi vuole far affermare le proprie produzioni di grande pregio.

