Prosegue la manifestazione degli universitari contro le collaborazioni degli atenei con Israele

Gli studenti del Politecnico di Milano si uniscono alle manifestazioni contro le collaborazioni universitarie con Israele, che si stanno svolgendo in diverse città italiane, europee e internazionali. In via Padova è stato organizzato un corteo terminato poi in piazza Leonardo Da Vinci, davanti alla sede centrale del Politecnico. Molti i partecipanti che hanno proseguito con la protesta mettendo delle tende, affigendo bandiere, mostrando striscioni e bandiere palestinesi.

