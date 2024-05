Decine le tende montate e le assemblee organizzate

Gli attivisti della Rete Studentesca per la Palestina hanno organizzato un accampamento nel cortile della Facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napoli. Decine le tende montate e le assemblee organizzate per sensibilizzare sui crimini ai danni della popolazione civile della Striscia di Gaza. “Siamo qua sulla scia degli Stati Uniti, di Bologna e Roma. Abbiamo riproposto l’acampada studentesca in supporto alla Palestina. Siamo inorriditi dalla minaccia di invasione di Rafah, dai bombardamenti degli ultimi due giorni”, ha detto a LaPresse la rappresentante del movimento Emanuela Nwachi. “Non ci toglierete facilmente da qui e dalle strade”, ha aggiunto.

