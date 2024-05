In via Padova la manifestazione della 'Intifada studentesca'

Sfila a Milano il corteo degli studenti del Politecnico. Dopo gli studenti della Statale che da venerdì hanno dato vita alla ‘acampada’ della ‘Intifada studentesca’ e che sono al secondo giorno con le tende nel cortile centrale della sede di via Festa del Perdono, anche gli universitari del Politecnico si uniscono alle manifestazioni contro le collaborazioni universitarie con Israele. “Intifada e rivolta sarà”, grida una ragazza dal palco. Ad aprire il corteo in via Padova uno striscione con la scritta ‘Polimi Student Intifada. Tende contro la complicità di università e governo con il genocidio’. I manifestanti, tra bandiere palestinesi e dei collettivi studenteschi, marciano fino piazza Leonardo da Vinci, sede dell’ateneo.

