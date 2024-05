L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 83 in direzione Fornace

Altre quattro persone oggi sono rimaste vittime della strada. A Civezzano, in provincia di Trento, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre stava andando in bici. Un uomo di 30 anni, invece, è morto Parabiago, nel Milanese, dopo uno scontro frontale tra un camion e un furgone. A Piacenza, nell’area di servizio Nure Sud di Mortizza lungo l’autostrada A21, un 52enne è deceduto dopo che camion che trasportava diverse taniche di grosse dimensioni, contenenti acido paracetico, ha centrato un’automobile. Infine un 37enne è morto in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 4 di questa mattina sulla Prenestina, a Roma.

Ciclista 17enne morto a Civezzano

Un ciclista di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone a Civezzano, in Trentino. A quanto si apprende il giovane è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato trasferito in elicottero. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 83 in direzione Fornace.

Per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri, il 17enne sarebbe stato urtato da un mezzo sbalzando sull’asfalto per diversi metri. Apparso subito in condizioni gravissime è stato elitrasportato a Trento dove è deceduto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area per permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi.

Incidente frontale tra camion e furgone a Parabiago, morto 30enne

Un uomo di 30 anni è morto questa mattina alle 11:16 a Parabiago (Milano), in viale Lombardia, nello scontro frontale tra un camion e un furgone. Successivamente il camion ha impattato contro un’auto. Per l’uomo alla guida del furgone non c’è stato nulla da fare. Il personale di Areu ha constatato il decesso sul posto.

Il passeggero del furgone è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda: per lui un trauma cranico e uno all’addome. Il conducente del camion ha riportato un trauma al bacino e uno ad una gamba ed è stato ricoverato in codice giallo nell’ospedale di Varese. Il conducente dell’auto non ha riportato ferite. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale.

Piacenza, camion carico di acido contro auto sulla A21: un morto e sette intossicati

È di un morto e di sette intossicati il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Piacenza, nell’area di servizio Nure Sud di Mortizza lungo l’autostrada A21. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dalla polizia stradale della sezione autostradale di Piacenza, il camion che trasportava diverse taniche di grosse dimensioni, contenenti acido paracetico, ha centrato un’automobile che si trovava sulla corsia laterale che immette nella stazione di servizio di Mortizza.

Nello schianto è deceduto sul colpo il camionista di 52 anni che era alla guida del mezzo pesante. L’uomo era originario della provincia di Pavia. I passeggeri e il conducente della Volkswagen Scirocco, due donne e un uomo sono rimaste ferite ed intossicate dalla fuoriuscita delle esalazioni di gas sprigionato dall’acido. Altre quattro persone, che hanno provato a soccorrere i feriti, sono rimasti a loro volta intossicate.

Roma, scontro auto-moto sulla Prenestina: morto 37enne

Un uomo di 37 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 4 di stamani sulla Prenestina, a Roma. Gli agenti del gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per i rilievi dell’incidente avvenuto all’intersezione tra via Prenestina e via Prenestina Nuova, tra una moto Yamaha e una Fiat 500.

Dopo lo scontro, il motociclista, italiano di 37 anni, è stato trasportato presso il Policlinico Tor Vergata, dove è successivamente deceduto. Il conducente della Fiat 500, un uomo italiano di 29 anni, il quale si è fermato a prestare i primi soccorsi, è stato condotto presso il Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti tossicologici di rito. Le pattuglie sono tuttora impegnate nei servizi di viabilità nella zona e nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

