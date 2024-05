L'uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio per la morte del padre della donna

È in terapia intensiva generale Lavinia Limido, 37 anni, sfregiata al volto dall’ex marito Marco Manfrinati, che nell’aggressione avvenuta ieri a Varese ha accoltellato e ucciso anche l’ex suocero, Fabio Limido. La donna è sedata e resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili Nella giornata di ieri, Limido è stata sottoposta a un lungo intervento nell’Ospedale Circolo di Varese che ha riguardato la chirurgia vascolare, maxillo facciale, otorinolaringoiatra e plastica. L’ex marito, arrestato dalla polizia di Varese con l’accusa di omicidio per la morte del padre della donna, l’ha accoltellata al collo e al volto.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, la contesa del figlio di tre anni della ex coppia di coniugi. Manfrinati è già a processo per stalking a Varese, per atti persecutori nei confronti della donna e dell’intera famiglia di lei.

