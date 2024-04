Sotto accusa "il bando Maeci, la fondazione Med’or, gli accordi stretti tra Italia ed Israele"

Il Rettorato dell’Università Federico II di Napoli è stato occupato stamani da un gruppo di manifestanti. Sotto accusa “il bando Maeci, la fondazione Med’or, gli accordi stretti tra Italia ed Israele a livello accademico, economico, militare rappresentano per noi un punto di non ritorno circa la complicità dell’accademia con il criminale progetto di d’Israele di cancellazione del popolo palestinese – spiegano gli attivisti in una nota – senza risparmiare nessuno degli accordi che coinvolgerebbero le accademie italiane e lo Stato d’Israele”.

