Come si apprende dagli avvocati del rapper, verrà fatta opposizione, trattandosi di attacchi personali

Il pm di Roma, Caterina Sgrò ha chiesto l’archiviazione di alcune delle querele presentate da Fedez contro i rappresentanti del Codacons. Le espressioni utilizzate dal presidente dell’associazione Rienzi come “sottospecie di cantante”, “ignorante”, “imbecilli”, “ciucci” sono state ritenute, sorprendentemente per la difesa del rapper, non offensive dalla pm.

Sono invece state trasmesse al Tribunale di Milano altre due querele per diffamazioni relative all’intervista di Rienzi rilasciata a Radio Capital e due comunicati del Codacons nel dicembre 2020. Come si apprende dagli avvocati di Fedez, verrà fatta opposizione, trattandosi di attacchi personali, finalizzati ad offendere la reputazione del singolo.

