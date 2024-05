Milena Santirocco, 54 anni, avrebbe dichiarato di essere stata sequestrata da due persone che avrebbero tentato di ucciderla

È giallo sul presunto rapimento di un’insegnante di ballo di Lanciano (Chieti), la 54enne Milena Santirocco, scomparsa il 28 aprile mentre passeggiava nella riserva naturale della Lecceta di Torino di Sangro (Chieti) e ritrovata lo scorso 4 maggio a Castel Volturno in provincia di Caserta. Dopo che della donna si erano perse completamente le tracce (profilo Facebook chiuso, telefonino spento), Santirocco è ricomparsa nella serata di sabato in un bar nel centro della cittadina campana, tutta infreddolita, e poi grazie anche all’aiuto del titolare ha raggiunto il commissariato locale. La 54enne avrebbe dichiarato di essere stata rapita da due uomini che avrebbero tentato di affogarla e di essersi salvata fingendosi morta. Il sostituto procuratore del tribunale di Vasto (Chieti), Silvia Di Nunzio, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per sequestro di persona, al momento contro ignoti, ma il questore di Chieti, Aurelio Montaruli, ha escluso la presenza di possibili rapitori in giro nell’area teatina.

