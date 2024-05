L'incidente mortale all'alba, aveva trascorso la serata con le amiche. Del mezzo in fuga si sono perse le tracce

Una ragazza di 21 anni è morta dopo essere stata investita a via Cattolica a Napoli oggi alle 6.30 da un’auto pirata. La giovane è uscita da un locale con 3 amiche e salgono sulla loro auto, una Fiat Panda, per tornare a casa, dopo pochi metri la proprietaria del veicolo, chiede alla conducente di fermarsi, sempre sulla Via Cattolica, perchè valuta di essere in condizioni migliori per condurre il veicolo. Si fermano e la proprietaria del veicolo scende dal sedile posteriore per mettersi alla guida, non fa in tempo a mettersi alla guida che viene investita dall’auto L’auto investitrice si è data alla fuga facendo perdere le tracce.

La ragazza investita, R. S. di 21 anni residente nel centro storico di Napoli, è deceduta sul posto. La Polizia Municipale intervenuta per prestare assistenza e procedere ai rilievi di rito, ha avviato le indagini per identificare il veicolo in fuga, a tal fine si stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e si stanno ascoltando i testimoni.

