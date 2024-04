Tangenti a un funzionario del Comune di Usmate Velate per rendere edificabili alcune aree agricole

I finanzieri del Comando Provinciale di Monza dalle prime ore della giornata odierna stanno dando esecuzione a ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Monza nei confronti di 9 soggetti – 3 in carcere e 6 ai domiciliari – operanti nel settore urbanistica-edilizia nel Comune di Usmate Velate in Brianza e accusati a vario titolo di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale. Secondo quanto emerso dalle indagini, un funzionario pubblico, responsabile della tecnostruttura “Territorio e Ambiente” del Comune di Usmate Velate, avrebbe modificato, nella variante del nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt) deliberata dal Consiglio Comunale, alcune aree da agricole a edificabili, percependo dai proprietari delle stesse – noti imprenditori locali destinatari anch’essi del provvedimento cautelare – ‘tangenti’ veicolate attraverso il pagamento di false fatture. Nei confronti dei soggetti indagati sono stati eseguiti sequestri preventivi di 243.400 euro. Sequestrato anche l’intero capitale sociale di 7 società a loro riconducibili, per un valore di circa 700 mila euro.

Indagato ex geometra di Berlusconi, tangenti mascherate da consulenze

C’è il ‘geometra di Arcore’ che fu superconsulente della società di Silvio Berlusconi, Francesco Calogero Magnano, fra i 9 indagati dalla Procura di Monza accusati a vario titolo di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nella realizzazione delle varianti urbanistiche al Pgt del Comune di Usmate Velate, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale. Il professionista è accusato di concorso in corruzione per aver fatto da tramite fra il dirigente dell’urbanistica comunale, Antonio Colombo, e gli imprenditori Galdino e Donato Magni che volevano pagare al funzionario una mazzetta da 48mila euro per predisporre una falsa bozza di convenzione per il permesso a costruire su un’area del Comune.

Le presunte tangenti sarebbero state pagate dalle società degli imprenditori per il tramite delle aziende EFFEBM srl e STUDIO MAGNANO & PARTENERS srl, entrambi riconducibili al geometra già in passato al centro delle cronache giudiziarie lombarde, e mascherate come consulenze a Colombo. Per questa ragione è indagato anche per frode fiscale in relazione alle presunte false fatture emesse nel 2022 dalle sue società a favore di Colombo per coprire le mazzette.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata