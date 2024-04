La vittima è deceduta sul colpo mentre l'altro ragazzo a bordo del mezzo è rimasto illeso

Un 21enne italiano ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina a Roma. Alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del I Gruppo Prati, sono intervenute intorno alle 4.30 in via di Boccea, in prossimità di via di Torrevecchia per un grave incidente che ha coinvolto un motoveicolo Zontes zt 125 con a bordo due ragazzi italiani entrambi 21enni.

Il conducente, per cause in fase di accertamento, avrebbe presumibilmente perso il controllo del mezzo. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo mentre l’altro è rimasto illeso.

In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente . Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

