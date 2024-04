Il sisma registrato alle 5:44. Il sindaco di Bacoli: "Scossa molto forte, no danni ma paura in città"

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 5:44 di oggi nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli. Ne dà notizia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma localizzato in mare a 4 km a sud di Pozzuoli a circa 3 km di profondità. Paura anche nel capoluogo partenopeo.

“È la scossa di magnitudo più potente registrata in mare negli ultimi quarant’anni e sicuramente da quando vi è stata la recrudescenza bradisismica l’anno scorso. La città ha percepito la scossa che è stata molto forte anche perché è avvenuta alle 5.44, quindi ha svegliato tutti dal sonno. Molti sono scesi in strada spaventati però non registriamo danni a cose e persone se non piccoli cedimenti di intonaci. Siamo presenti sul territorio con la polizia municipale dell’ufficio tecnico sia per rassicurare la comunità ma anche per verificare i danni causati dalle scosse”. Così il sindaco di Bacoli (Napoli), Josi Della Ragione, commenta a RaiNews24 la scossa di terremoto avvertita nel Napoletano stamani.

