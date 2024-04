Foto di archivio

La vittima è stata aggredita in piazza Mercatale poco dopo le 14 di mercoledì scorso

Ha tentato di violentare una donna in pieno giorno, in una piazza centrale di Prato. Un uomo di 37 anni, irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale. E’ accaduto poco dopo le 14 di mercoledì scorso, 24 aprile, in piazza Mercatale.

Gli agenti di una volante avevano notato l’uomo che stava cingendo e palpeggiando una donna che cercava in tutti i modi di divincolarsi. I poliziotti sono intervenuti riuscendo a liberare la vittima, che poi hanno accompagnato in ospedale per le cure del caso. Il 37enne è stato fermato e portato in questura dove avrebbe cercato di autolesionarsi, rendendo necessario l’intervento di un medico. L’uomo è stato infine arrestato in flagranza e, su disposizione del magistrato di turno, portato nel carcere di Prato in attesa dell’udienza di convalida della misura precautelare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata