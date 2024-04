Il cantiere aperto dall'esercito alla presenza di Piantedosi e Abodi

Sono partiti a Caivano, nell’hinterland di Napoli, i lavori che trasformeranno l’area di via Sant’Arcangelo precedentemente utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti in una struttura che potrà essere utilizzata come sede per le attività di emergenza della protezione civile e per attività sportive. Presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e quello dello Sport Andrea Abodi. Il cantiere è stato aperto dall’esercito.

