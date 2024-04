Il ministro dell'Interno: "Entro l'estate termineremo i lavori"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e quello dello Sport Andrea Abodi si sono recati a Caivano, nell’hinterland di Napoli, per l’inizio dei lavori di riqualificazione dell’area multifunzionale di via Sant’Arcangelo. “La rigenerazione urbana e quella del tessuto sociale sono ambiti molto correlati. L’obiettivo è proprio quello di creare rigenerazione sociale”, ha spiegato Piantedosi. “È importante che si facciano delle cose che non abbiano solo una visibilità del momento, ma che possano costruire qualcosa che si lascia alla cittadinanza e all’area. Entro l’estate termineremo i lavori”, ha aggiunto il titolare del Viminale.

