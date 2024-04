I collettivi pro-Palestina contro il giornalista dopo le tensioni a Roma Categoria: Cronache

Dopo le tensioni registrate tra la comunità ebraica di Roma e i manifestanti pro Palestina che il 25 aprile hanno manifestato a piazzal Ostiense gli studenti di Osa e Cambiare Rotta si sono dati appuntamenti sotto gli studi di La7 per denunciare le “violenze subite” da arte della “Brigata ebraica”. “Siamo qui – denunciano gli studenti – perchè insieme ai picchiatori della Brigata ebraica abbiamo visto il conduttore di La7, David Parenzo, in prima fila. E’ inaccettabile – proseguono – che una rete nazionale ospiti una persona del genere”. Una ventina i manifestanti presenti che hanno esposto striscioni e gridato slogan come ”mai più genocidi”, ”ora e sempre resistenza”.

