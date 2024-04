La prima cittadina, 50 anni, sarebbe stata colta da un malore dopo le celebrazioni per il 25 aprile

E’ morta poco dopo le celebrazioni per il 25 aprile Mirella Cerini, sindaca di Castellanza, paesino in provincia di Varese. La prima cittadina, 50 anni, indossava ancora la fascia tricolore quando è stata trovata senza vita nel palazzo del Municipio intorno alle 13:30. La donna sarebbe stata vittima di un malore.