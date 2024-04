Il padre della donna detenuta in Ungheria lla manifestazione di Roma per la Festa della Liberazione. Il sindaco Gualtieri: "È bello e giusto essere vicini a una nostra concittadina"

Roberto Salis alla manifestazione di Roma per la Festa della Liberazione. “Il popolo del 25 aprile è il popolo di Ilaria? Ilaria è antifascista, qui è casa sua. È una grande emozione, veramente molto toccante. Sento l’affetto della comunità”, ha detto il padre dell’italiana detenuta in carcere in Ungheria. “Ilaria è l’epitome dell’antifascismo”, ha aggiunto. “L’Italia deve decidere cosa fare. Quando lo decide con i suoi cittadini non c’è nessun problema, riesce sempre a fare quello che è necessario”, ha aggiunto Salis, che poi ha affermato: “Noi in famiglia siamo sempre stati antifascisti. Il governo? Io faccio il papà di Ilaria, non mi fate fare altre dichiarazioni”.

In testa al corteo antifascista, accanto a Roberto Salis, c’è il sindaco di Roma. “È bello e giusto essere vicini a una nostra concittadina e alla sua famiglia, che è stata vittima di un trattamento inaccettabile in un paese europeo”, ha dichiarato Roberto Gualtieri.

