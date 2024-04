I colpi esplosi durante una violenta lite tra due gruppi di persone intorno nei pressi di una chiesa

Cinque persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta in strada ad Afragola, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificata una violenta lite tra due gruppi di persone intorno alle 13 nei pressi di una chiesa in piazza Castello. Uno dei partecipanti alla rissa ha tirato fuori una pistola esplodendo diversi colpi. Cinque le persone ferite, di cui tre da colpi di pistola; uno di questi ha riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato e sequestrato diversi bossoli. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto.

