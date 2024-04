Allestimento alla Statale in occasione del FuoriSalone

Un angolo del “reparto di pediatria più bello del mondo” alla Statale di Milano, in occasione del FuoriSalone. L’allestimento, dedicato ai bambini e alle famiglie della città, è stato realizzato da Novembre Studio in collaborazione con Fondazione De Marchi ETS e anticipa il progetto per il reparto pediatrico del Nuovo Policlinico di Milano, che verrà realizzato per rendere il più possibile serena la permanenza nella struttura di bambini e familiari. Lo studio dell’architetto Fabio Novembre con il progetto “La città dei bambini” è infatti il vincitore del concorso di idee promosso e finanziato da Fondazione De Marchi, per realizzare a Milano “il reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo”.

