Tamponamento tra mezzi pesanti nel tratto tra Molfetta e Bitonto. Si registra qualche chilometro di coda

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Molfetta e Bitonto, in direzione di Bari, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all’altezza del km 653 e 900, che ha visto il coinvolgimento di un camion, un furgone e un’autovettura. Per coloro che sono diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria di Molfetta, dove si registra 1 km di coda, percorrere la viabilità ordinaria con successivo rientro in autostrada a Bitonto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Nel tamponamento avvenuto sulla A14 nel tratto fra Molfetta e Bitonto, in direzione di Bari, è morto un uomo di 54 anni e un altro è rimasto ferito in modo grave. Stando a quanto si apprende era il passeggero di un autocarro che, per cause da accertare avrebbe tamponato un tir. Il ferito è l’autista del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della stradale, oltre ai soccorritori.

