(LaPresse) Attimi di tensione a Torino dove si svolge il G7 dei ministri degli ambiente. Esponenti dei centri sociali e attivisti per il clima sono stati respinti dagli agenti in Via Po mentre cercavano di avvicinarsi alla zona rossa. In precedenza diversi attivisti aderenti al gruppo Extinction Rebellion di Torino si sono arrampicati sul tetto della Facoltà di Biologia

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata